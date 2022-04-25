На Среднем Урале спрос на аренду автомобиля летом вырос на 10,6%

УрБК, Челябинск, 25.04.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле 2022 года вырос на ...

На Южном Урале средняя цена краткосрочной аренды загородного жилья за год выросла на 7%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 ...

В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге спрос на аренду жилья в 2021 году вырос на 46% по сравнению с 2020 ...

В Екатеринбурге спрос на аренду жилья вырос на 46%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Спрос на посуточную аренду квартир в Екатеринбурге по итогам 2021 года вырос на 83%. Об ...

Спрос на посуточную аренду квартир в Екатеринбурге в 2021 году вырос на 83%

В Челябинске спрос на посуточную аренду квартир в 2021 году вырос почти на треть

УрБК, Челябинск, 18.01.2022. Спрос на посуточную аренду квартир в Челябинске по итогам 2021 года вырос на 32%. Об этом ...