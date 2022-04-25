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На Среднем Урале спрос на аренду автомобиля летом вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Свердловской области спрос на услугу аренды автомобиля летом 2022 года вырос на 10,6%. При этом средняя стоимость аренды составила 1 тыс. 100 руб. за день, говорится в исследовании «Авито Авто».

Наиболее высокий спрос на аренду автомобилей отмечен в этом году в Москве и Московской области (21,1% от общефедерального спроса), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (9,8%), а также в Краснодарском крае (9,5%). На долю Свердловской области приходится 2% от общего спроса на услугу по стране.

В целом по России спрос на услугу аренды автомобиля летом 2022 года вырос на 16,3% по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают эксперты «Авито Авто», рост востребованности услуги аренды автомобилей происходит в том числе благодаря развитию внутреннего туризма.

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