Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл две школы после капитального ремонта

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии двух школ города. В обоих зданиях завершился капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В школе № 38, расположенной на проспекте Седова, 46, капремонт был начат в 2020 году. За два года строители полностью обновили здание. В цоколе школы расположилась столовая на 208 мест, медицинский блок, спортзал площадью порядка 300 кв. м. На первом этаже здания находятся учебные кабинеты для младших классов, музей и помещения для «продленки».



Второй и третий этаж школы отданы средним и старшим классам, здесь также есть кабинеты учителя-дефектолога-логопеда и педагога-психолога.



Глава города подчеркнул, что до ремонта здания школы находилось в аварийном состоянии, и во время ремонта строители смогли полностью его реконструировать.



«Школа находилась в аварийном состоянии, поэтому в 2020 году ее пришлось закрыть и начать капитальный ремонт. И вот за год с небольшим здание привели к современным стандартам. В учреждении наконец появилось пришкольное пространство в виде стадиона, несколько спортивных площадок, актовый зал на 300 посадочных мест, столовая, комфортные кабинеты. Вместимость увеличилась практически вдвое — было чуть более 600 мест, а сейчас — 1100. Первого сентября за парты здесь сядет 160 первоклассников — пять больших классов по 32 человека. Для этой школы — абсолютный рекорд», — отметил Алексей Орлов.



В школе № 30 на Мамина-Сибиряка, 43 также было увеличено пространство здания и вместимость учебного заведения.



«Школа буквально задыхалась — не хватало площадей, и было принято решение о приобретении пристроя, который принадлежал филиалу банка. Чуть более года назад появилось дополнительное здание и начались ремонтные работы. Таким образом в учреждении появился полноценный спортивный зал, новые кабинеты, прекрасная столовая на 300 мест. Вместимость была увеличена до 750 человек», — рассказал глава Екатеринбурга.



В школе № 30 уже послезавтра к приему учеников будут готовы обновленные кабинеты для младших учеников, классы для изучения отдельных предметов, музей и библиотека, актовый зал, кабинеты хореографии и музыки. Также за время ремонта были приведены в надлежащее состояние спортивные объекты для школьников.



Алексей Орлов высоко оценил качество работы подрядчиков, которые смогли привести школы в порядок к новому учебному году.