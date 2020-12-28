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В Екатеринбурге в суд направлено дело по обвинению гендиректора «Компания «УТХ» в уклонении от уплаты налогов на сумму около 25 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Компания «УТХ».

По версии следствия, мужчина уклонился от уплаты в бюджет РФ налогов организации за период 2015-2018 годов в размере свыше 24,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Руководитель компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере».

В рамках предварительного расследования правоохранительными органами были приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 19 млн руб.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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