Свердловское УФАС оштрафовало компанию «Мегаполис» на 12,6 млн рублей за участие в картеле на региональном рынке капремонта

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. УФАС России по Свердловской области оштрафовало ООО «Мегаполис» на 12 млн 556 тыс. руб. за участие в картельном сговоре, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее УФАС выявило картель на рынке капремонта Среднего Урала. По мнению ведомства, в сговоре участвовали ООО «Мегаполис», ООО «Компания «Капитал-Строй» и ООО «Энтис-Учет». Они поделили рынок по территориальному принципу.
«За год такую схему участники успели применить в 34 (тридцати четырех) закупках. ООО «Мегаполис» непосредственно участвовало в 13 (тринадцати) из них», — говорится в сообщении УФАС.
В результате компанию оштрафовали на 12,6 млн руб. Поскольку руководство ООО «Мегаполис» перечислило деньги в течение 20 дней со дня вынесения постановления, размер штрафа сократился до 6,3 млн руб. (согласно нововведениям в части 1.3-2 статьи 32.2 КоАП РФ).
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