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Суд обязал свердловское минприроды очистить особо охраняемую природную территорию «Скалы Северские» от захламления отходами

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В Екатеринбурге Кировский районный суд удовлетворил исковое заявление Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры к организациям, ответственным за соблюдение законодательства на особо охраняемой природной территории «Скалы «Северские». Согласно решению суда, очистить от захламления отходами памятник природы обязаны министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Несанкционированные места размещения отходов на земельном участке, входящем в границы особо охраняемой природной территории — памятник природы «Скалы «Северские», были выявлены в ходе надзорных мероприятий, проводимых свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой. Ответственность за соблюдение чистоты на данной территории несет министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, как уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды, лесных отношений, особо охраняемых природных территорий.

Помимо министерства, обязательства по охране государственного памятника природы и пресечению нарушений режима охраны, устранению их последствий и приведению государственного памятника природы в надлежащее состояние взяло на себя ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет».

На данный момент решение суда в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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