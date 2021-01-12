По решению Челябинской транспортной прокуратуры на приаэродромной территории аэропорта Баландино вырубят зеленые насаждения

УрБК, Челябинск, 29.08.2022. По итогам проверки исполнения АО «Челябинское авиапредприятие» законодательства о безопасности полетов прокуратура выявила нарушения на приаэродромной территории аэропорта Баландино. В частности, здесь были обнаружены лесные насаждения в первой подзоне, предназначенной только для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.



Для устранения нарушений прокурор направил в Металлургический районный суд города Челябинска исковое заявление к АО «Челябинское авиапредприятие» и МТУ Росимущества с требованием снести зеленые насаждения, которое было удовлетворено, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Челябинской области.



На авиапредприятие возложена обязанность снести зеленые насаждения, на МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях — распорядиться данным имуществом. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.