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По решению Челябинской транспортной прокуратуры на приаэродромной территории аэропорта Баландино вырубят зеленые насаждения

УрБК, Челябинск, 29.08.2022. По итогам проверки исполнения АО «Челябинское авиапредприятие» законодательства о безопасности полетов прокуратура выявила нарушения на приаэродромной территории аэропорта Баландино. В частности, здесь были обнаружены лесные насаждения в первой подзоне, предназначенной только для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

Для устранения нарушений прокурор направил в Металлургический районный суд города Челябинска исковое заявление к АО «Челябинское авиапредприятие» и МТУ Росимущества с требованием снести зеленые насаждения, которое было удовлетворено, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Челябинской области.

На авиапредприятие возложена обязанность снести зеленые насаждения, на МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях — распорядиться данным имуществом. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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