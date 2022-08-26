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26.08.2022

ЦБ возобновит выездные проверки страховых компаний

Банк России анонсировал частичное возобновление выездных проверок страховых компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информационное письмо регулятора.

Отметим, что проверки были прекращены в апреле текущего года. Такое решение было принято с целью поддержки участников страхового рынка.

В Центробанке решили возобновить проверки из-за поступающих обращений потребителей, которые жалуются на доступность ОСАГО и реализацию договоров страхования жизни с инвестиционной составляющей.

Представители регулятора отмечают, что проверки будут осуществляться только в тех случаях, когда выявляется значительная угроза нарушения прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.

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