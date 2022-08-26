Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с работниками Березовского рудника перспективы развития горнодобывающей отрасли в регионе

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в рамках рабочего визита встретился с работниками и ветеранами Березовского рудника. Глава региона спустился в шахту Северная — до горизонтов 462 и 512 метров, а также на личной встрече обсудил с шахтерами перспективы развития горнодобывающей отрасли, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
По словам Евгения Куйвашева, горнодобывающая отрасль создает надежную сырьевую базу для металлургических предприятий региона, вносит большой вклад в развитие экономики.
«Березовский рудник — одно из ведущих предприятий города, которое оказывает серьезное влияние и на общий уровень жизни Березовского городского округа. Сегодня предприятие уверенно развивается. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, ведутся научно-исследовательские и проектные работы, внедряются новые технологии добычи и переработки руды. Все это создает надежную основу для стабильной работы в будущем», — отметил губернатор.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Березовский рудник является старейшим горнодобывающим предприятием в мире, разработка которого ведется до сих пор. В 2021 году здесь было добыто более 400 тыс. т товарной руды, шахтеры прошли более 4 км вертикальных и горизонтальных горных выработок.
Предприятие обладает необходимым горно-шахтным и обогатительным оборудованием, буровой техникой для разведочного бурения, а также имеет собственную ремонтную базу для горного и обогатительного оборудования. На руднике трудятся более 1 тыс. человек.
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