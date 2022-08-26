Банки реструктурировали более 18 тыс. кредитов жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Свердловской области в марте-июле 2022 года банки реструктуризировали более 18 тыс. кредитов жителей региона на общую сумму 8 млрд руб. Это составляет чуть более 1% от общего объема кредитной задолженности населения Среднего Урала.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, на реструктуризацию потребительских кредитов пришлось 60% от общего количества удовлетворенных заявок, кредитных карт — 30%, ипотеки — 8%. Реже всего жители региона меняли условия по автокредитам и ссудам, выданным им как индивидуальным предпринимателям.



Помимо этого, 16 тыс. кредитов были реструктурированы по собственным программам кредитных организаций. Регулятор предоставил банкам послабления, разрешающие не формировать по таким кредитам дополнительные резервы.



Что касается кредитных каникул по федеральному закону, направленному на поддержку пострадавших от последствий санкций, их получили 2 тыс. свердловских заемщиков. Обратиться за каникулами можно до 30 сентября 2022 года. Этой возможностью могут воспользоваться граждане, чей доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, снизился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году.