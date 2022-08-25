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25.08.2022

В компании «Россети Урал» назначили заместителя гендиректора по корпоративному управлению

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Заместителем генерального директора по корпоративному управлению компании «Россети Урал» станет Кирилл Дерягин. Его кандидатура на этот пост согласована решением Совета директоров, сообщает департамент по связям с общественностью энергетического предприятия.

Кирилл Дерягин начал свою карьеру в ОАО «Ростовэнерго» в должности юрисконсульта, затем занимал руководящие позиции в правовом блоке компании «Россети Юг» (до 2020 года — ПАО «МРСК Юга»).

С 2014 по 2022 год он занимал должности заместителя начальника, затем первого заместителя начальника правового департамента «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») и ПАО «Россети».

В ведении Кирилла Дерягина в «Россети Урал» будет находиться правовой блок, блок корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, а также блок управления собственностью электросетевой компании.

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