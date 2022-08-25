Директор филиала страховой компании «Согласие» в Екатеринбурге заплатит штраф за отказ заключить договор ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Свердловский областной суд оставил без изменений постановление заместителя начальника Уральского ГУ Банка России, который ранее оштрафовал директора филиала страховой компании «Согласие» в Екатеринбурге за отказ заключить с местным жителем договор обязательного автострахования.
Как сообщает пресс-служба облсуда, мужчина обратился в офис компании по ул. Белинского в феврале текущего года.
«Он написал заявление, приложил все необходимые документы для оформления договора в отношении своего автомобиля Chevrolet Kruze. Однако в указанный день договор с ним не заключили. Клиент написал претензию, ответ на которую получил почти через месяц. Мужчина обратился в Уральское ГУ Банка России», — говорится в сообщении.
Представители ЦБ посчитали, что директор филиала компании нарушила статью 15.34.1 КоАП РФ «Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования». Должностное лицо оштрафовали на 22 тыс. руб.
Ленинский районный суд Екатеринбурга и Свердловский областной суд оставили это решение без изменений.
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2015. В Североуральске был оштрафован руководитель подразделения страховой компании ...28.05.2015 Сотруднику Росгосстраха в Заречном грозит штраф за навязывание дополнительных услуг
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Филиалу ООО «Росгосстрах» в свердловском городе Заречный грозит штраф за отказ от ...12.02.2015 В Екатеринбурге оштрафован сотрудник страховой компании «ВСК» за незаконный отказ в оформлении полиса ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2015. В Екатеринбурге оштрафован сотрудник страховой компании «ВСК» за незаконный отказ в ...15.12.2014 В Ирбите оштрафован руководитель офиса «Росгосстрах» за отказ в оформлении ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2014. В Ирбите руководитель одного из офисов страховой компании ООО «Росгосстрах» оштрафован ...10.12.2014 Менеджера «Росгосстраха» оштрафовали на 50 тыс. руб. за отказ в оформлении полиса ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2014. Уральское главное управление ЦБ РФ оштрафовало менеджера офисных продаж ООО ...