Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле снизилось на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2022 года снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель увеличился на 1,5%. В сфере «обрабатывающие производства» выпуск продукции снизился на 4,7%. В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 1,3%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 0,4%.

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