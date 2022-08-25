«Уральские авиалинии» получат 303 млн рублей в качестве компенсации за отмененные рейсы

УрБК, Москва, 25.08.2022. Росавиация завершила второй этап отбора авиакомпаний, которым будут предоставлены компенсации за отмененные из-за внешних ограничений рейсы, сообщает пресс-служба ведомства.
Победителями отбора определено 19 авиакомпаний. Им будет оказана господдержка на сумму 2,5 млрд руб. Авиаперевозчики получат денежные средства в конце августа — начале сентября 2022 года.
Самые большие суммы получат авиакомпании «Аэрофлот» (1 млн 454 млн руб.), «Северный ветер» (316 млн 015 тыс. руб.) и «Уральские авиалинии» (302 млн 876 тыс. руб.).
«Субсидии из федерального бюджета предоставляются на основании постановления Правительства РФ от 14.04.2022 № 662 с целью поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний», — говорится в сообщении.
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