Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 24.08.2022. По состоянию на 14.58 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 59,9 руб., евро — 59,38 руб. С начала сегодняшних торгов курс доллара США вырос на 0,01%, евро снизился на 0,33%.

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