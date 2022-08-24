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24.08.2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет будет постоянно действующим совещательным органом власти. Цель его создания — развитие туризма и туристической индустрии Среднего Урала, а также эффективная реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Председателем совета назначен замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместителем председателя — директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова, секретарем — начальник отдела туристической индустрии департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Лариса Зарецкая.

Всего в состав совета по развитию туризма вошли 50 человек — это представители власти, бизнес-объединений, туристического сообщества.

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