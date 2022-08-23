В Екатеринбурге 1 сентября стартует конкурс проектов по повышению финансовой грамотности населения

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сроках проведения конкурса по повышению финансовой грамотности населения. Прием заявок будет проходить с 1 сентября по 3 ноября. Итоги конкурса будут подведены после 20 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.
Основная цель конкурса — найти лучший способ рассказать о бюджете в понятном и доступном для граждан формате. В этом году для физических лиц заявлены следующие номинации: бюджет для граждан в картинках, лучший видеоролик о бюджете, бюджет и национальные цели развития Российской Федерации, лучшая информационная панель по бюджету для граждан, инициативное бюджетирование.
Юридические лица могут подать проекты в таких номинациях: лучший проект отраслевого бюджета для граждан, лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», бюджет и национальные цели развития Российской Федерации, лучшая информационная панель по бюджету для граждан, инициативное бюджетирование.
Конкурсная комиссия будет учитывать такие критерии, как реалистичность и практическая значимость, информативность, оригинальность, конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов, качество визуализации информации, а также возможность использования инновационных технологий, моделей и методик, предложенных участником.
Победители конкурса получат дипломы администрации города Екатеринбурга, а лучшие идеи и предложения могут быть реализованы на практике.
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении общегородского ...12.08.2020 Глава Екатеринбурга объявил о проведении конкурса проектов по представлению бюджета для граждан
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении со 2 ...20.08.2019 В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс «Бюджет для граждан»
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге начался прием заявок на традиционный конкурс проектов по представлению ...24.03.2016 Власти Екатеринбурга дали старт конкурсу «Лучший налогоплательщик года»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о сроках ...23.07.2013 В Екатеринбурге пройдет конкурс на лучший видеоролик о транспорте и благоустройстве
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2013. Администрация Екатеринбурга с 18 июля до 16 августа 2013 года проводит конкурс на ...