В Екатеринбурге 1 сентября стартует конкурс проектов по повышению финансовой грамотности населения

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сроках проведения конкурса по повышению финансовой грамотности населения. Прием заявок будет проходить с 1 сентября по 3 ноября. Итоги конкурса будут подведены после 20 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.



Основная цель конкурса — найти лучший способ рассказать о бюджете в понятном и доступном для граждан формате. В этом году для физических лиц заявлены следующие номинации: бюджет для граждан в картинках, лучший видеоролик о бюджете, бюджет и национальные цели развития Российской Федерации, лучшая информационная панель по бюджету для граждан, инициативное бюджетирование.



Юридические лица могут подать проекты в таких номинациях: лучший проект отраслевого бюджета для граждан, лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», бюджет и национальные цели развития Российской Федерации, лучшая информационная панель по бюджету для граждан, инициативное бюджетирование.



Конкурсная комиссия будет учитывать такие критерии, как реалистичность и практическая значимость, информативность, оригинальность, конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов, качество визуализации информации, а также возможность использования инновационных технологий, моделей и методик, предложенных участником.



Победители конкурса получат дипломы администрации города Екатеринбурга, а лучшие идеи и предложения могут быть реализованы на практике.