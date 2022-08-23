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23.08.2022

Модернизация оборудования на ПНТЗ за 18 млн рублей позволит экономить до 8 млн рублей ежегодно

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), реализован проект по повышению энергоэффективности. Благодаря модернизации оборудования трубоволочильного цеха предприятие сократит использование электроэнергии на 2 тыс. киловатт-час в год. Экономический эффект от внедрения нового оборудования в трубоволочильном цехе составит около 8 млн руб. в год при инвестициях в размере 18 млн руб., сообщает пресс-служба завода.

В рамках проекта на участке отделки котельных труб были установлены локальные частотные преобразователи. Эти устройства отвечают за изменение скорости вращения роликовых дорожек трубоотрезных станков и приборов неразрушающего контроля. Новое оборудование появилось взамен электрических машин синхронных преобразователей частоты (АПЧ). Новая аппаратура включается в момент работы отделочного оборудования, а в остальное время находится в режиме ожидания. Это позволяет сократить потребление электроэнергии и стабилизировать процесс отделки продукции.

Модернизация оборудования на ПНТЗ за 18 млн рублей позволит экономить до 8 млн рублей ежегодно
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

«Предприятия ТМК последовательно сокращают энергопотребление в рамках корпоративной политики устойчивого развития. Одно из направлений этой работы — переход на более эффективные и сберегающие технологии. Помимо прямой выгоды для бизнеса, такая практика демонстрирует ответственный подход к экологии и в конечном счете способствует сокращению углеродного следа», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Ранее в трубопрокатном цехе ПНТЗ электромашинные преобразователи были заменены на современные статические установки. Это позволило сократить потребление электроэнергии и нарастить темпы производства насосно-компрессорных труб. В дальнейшем подобные проекты будут реализованы и в других цехах завода.

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