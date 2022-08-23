Челябинские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Россию 5 тыс. пар обуви

УрБК, Челябинск, 23.08.2022. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни выявили более 5 тыс. пар обуви, которую незаконно пытались ввезти в Россию.



Как сообщает пресс-служба ведомства, подозрительный грузовой автомобиль следовал из Республики Казахстан в Екатеринбург. Таможенники остановили транспортное средство в Троицком районе.



«При проведении таможенного досмотра в фуре обнаружили свыше 4 тысяч пар обуви без обязательной маркировки. Более тысячи пар оказались поддельными — на них незаконно нанесены логотипы известных мировых брендов (Louis Vuitton, Dior, Adidas, Reebok, Nike, Ecco, Puma, Fila, Gucci)», — отмечает заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.







Фото предоставлены пресс-службой Челябинской таможни



В ведомстве сообщили, что правообладатели торговых марок оценили ущерб в 10 млн руб.



Продукцию изъяли сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Перевозка или сбыт продукции без маркировки». По этим статьям нарушителям грозит длительный срок лишения свободы и крупные штрафы с конфискацией незаконных товаров.