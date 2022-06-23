За неделю в Свердловской области сильнее всего подорожала соль

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По данным на 24 июня 2022 года средняя цена килограмма пищевой поваренной соли составила 17,62 руб., что на 2,9% дороже, чем 17 июня. Об этом сообщает Свердловскстат. Помимо этого, сильнее всего выросли цены на свежие огурцы — 86,55 руб. за кг (плюс 2,82%), печенье — 250,96 руб. за кг (плюс 2,82%) и водку крепостью от 40% — 670,21 руб. за литр (плюс 2,07%). При этом значительнее всего подешевели за неделю белокочанная капуста — 45,58 руб. за кг (минус 12,19%), морковь — 65,93 руб. за кг (минус 7,68%) и столовая свекла — 57,19 руб. за кг (минус 6,38%).

Материалы по теме

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. С 10 по 17 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста и свекла

С 1 по 8 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 16,74%, до 60,08 руб. за ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста и свекла

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. С 1 по 8 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

Замороженная рыба на Среднем Урале за неделю подорожала на 2%

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2020. С 7 по 14 декабря замороженная рыба на Среднем Урале подорожала на 1,95%, до 176,3 руб. ...