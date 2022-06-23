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За неделю в Свердловской области сильнее всего подорожала соль

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По данным на 24 июня 2022 года средняя цена килограмма пищевой поваренной соли составила 17,62 руб., что на 2,9% дороже, чем 17 июня. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, сильнее всего выросли цены на свежие огурцы — 86,55 руб. за кг (плюс 2,82%), печенье — 250,96 руб. за кг (плюс 2,82%) и водку крепостью от 40% — 670,21 руб. за литр (плюс 2,07%).

При этом значительнее всего подешевели за неделю белокочанная капуста — 45,58 руб. за кг (минус 12,19%), морковь — 65,93 руб. за кг (минус 7,68%) и столовая свекла — 57,19 руб. за кг (минус 6,38%).

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