Объем оказанных населению Свердловской области платных услуг за год вырос на 2,4%

В январе-мае 2022 года объем оказанных населению Свердловской области платных услуг составил 174 млрд 834 млн руб., что на 2,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Наибольший объем зафиксирован в сфере транспортных услуг — 46 млрд 551 млн руб., коммунальных услуг — 37 млрд 999 млн руб., бытовых услуг — 16 млрд 487 млн руб. Наименьший — в отношении услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам — 222,7 млн руб., почтовой связи и курьеров — 646 млн руб., ветеринарных услуг — 247,6 млн руб.
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