В Екатеринбурге в 2022 году появится еще 10 современных дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В этом сезоне в Екатеринбурге будет создано еще 10 современных дворов. О том, как принять участие в муниципальной программе по благоустройству дворов рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга Александр Брагин в эфире программы «Акцент» телеканала ОТВ.



Проект реализуется в уральской столице с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За этот период в городе было обновлено более 250 дворов и придомовых территорий. Чтобы принять участие в программе в этом году, необходимо подать заявку до 1 июля 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Для подачи заявки требуется решение не 2/3 участников общего собрания собственников жилых помещений. Необходимо их согласие на благоустройство, одобрение эскизного проекта и составленную управляющей компанией смету. Следует отметить, что дальнейшее содержание дворовой территории будет производиться за счет собственников жилья. После подписания протокола, он передается в общественную комиссию района. Затем муниципалитет на основании всех поступивших заявок формирует перечень дворов, которые будут обновлены.



Александр Брагин также отметил, что проекты реализуются на условиях софинансирования: средства выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов, также 5% стоимости обязательного перечня работ оплачивают собственники. В случае, если предусмотрены дополнительные работы, жильцам придется внести 20% от общей суммы.



В обязательный перечень работ входит установка скамеек, урн, монтаж освещения и укладка дороги. Создание спортивных и детских площадок, тропиночная сеть, зеленые насаждения считаются дополнительными работами.