В Екатеринбурге в 2022 году появится еще 10 современных дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В этом сезоне в Екатеринбурге будет создано еще 10 современных дворов. О том, как принять участие в муниципальной программе по благоустройству дворов рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга Александр Брагин в эфире программы «Акцент» телеканала ОТВ.
Проект реализуется в уральской столице с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За этот период в городе было обновлено более 250 дворов и придомовых территорий. Чтобы принять участие в программе в этом году, необходимо подать заявку до 1 июля 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Для подачи заявки требуется решение не 2/3 участников общего собрания собственников жилых помещений. Необходимо их согласие на благоустройство, одобрение эскизного проекта и составленную управляющей компанией смету. Следует отметить, что дальнейшее содержание дворовой территории будет производиться за счет собственников жилья. После подписания протокола, он передается в общественную комиссию района. Затем муниципалитет на основании всех поступивших заявок формирует перечень дворов, которые будут обновлены.
Александр Брагин также отметил, что проекты реализуются на условиях софинансирования: средства выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов, также 5% стоимости обязательного перечня работ оплачивают собственники. В случае, если предусмотрены дополнительные работы, жильцам придется внести 20% от общей суммы.
В обязательный перечень работ входит установка скамеек, урн, монтаж освещения и укладка дороги. Создание спортивных и детских площадок, тропиночная сеть, зеленые насаждения считаются дополнительными работами.
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2020. Администрация Екатеринбурга по поручению главы города Александра Высокинского ...17.02.2020 Общий объем субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворов Екатеринбурга составит 243 млн 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2020. Администрация Екатеринбурга утвердила список из девятнадцати организаций, управляющих ...12.12.2019 Администрация Екатеринбурга с 2017 года благоустроила 110 придомовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 11 декабря 2019 года провел заседание ...14.06.2019 Управляющие компании Екатеринбурга получат субсидии из бюджета города для благоустройства дворовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о предоставлении ...19.07.2017 Правительство Свердловской области выделит 908 млн рублей на благоустройство дворов в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. В Свердловской области отобрали муниципалитеты, которые примут участие в проекте ...