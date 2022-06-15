Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников допустил массовое закрытие предприятий в ближайшие месяцы

УрБК, Москва, 29.06.2022. Если ситуация на российском потребительском рынке не изменится в ближайшие месяцы, то это может привести к массовому закрытию предприятий. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает «Прайм».



«Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности — мы общаемся постоянно — от правительства, ЦБ РФ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства», — сказал министр.



При этом он добавил, что по итогам июня в России ожидается дефляция.