Правительство РФ выделило авиакомпаниям 19,5 млрд рублей в качестве компенсаций за отмененные рейсы

УрБК, Москва, 29.06.2022. Правительство РФ выделило из резервного фонда 19,5 млрд руб. для того, чтобы выплатить авиакомпаниям компенсации за отмененные рейсы из-за санкций и временного ограничения работы аэропортов на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
«Договоры о субсидировании уже заключены с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 млрд руб. Планируется заключение дополнительных соглашений в августе и в октябре», — говорится в сообщении.
Авиакомпании могут получить компенсацию за отмененные полеты как по внутрироссийским (с 24 февраля по 31 октября 2022 года), так и по международным направлениям (с 24 февраля по 1 июля).
Выплата компенсаций поможет российским авиакомпаниям сохранить достаточный объем оборотных средств.
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