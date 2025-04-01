УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:22

Авиакомпании не получат компенсаций за задержки рейсов в аэропортах

УрБК, Москва, 02.09.2025. В Минтрансе пока не рассматривают вопрос о предоставлении авиакомпаниям компенсаций из-за задержек рейсов, поскольку авиаперевозчики справляются самостоятельно. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин на полях саммита ШОС.

«Сегодня так вопрос не стоит. Потому что мы и без этого всячески помогаем российским авиакомпаниям, у нас максимально тесное взаимодействие. Сегодня компании, безусловно, оценивают свои потери, но пока справляются. Если будет нужна помощь, естественно будем помогать», — сказал Никитин.

По данным Росавиации, за период с января по июль 2025 года совокупный пассажиропоток отечественных авиаперевозчиков сократился на 1,7%, достигнув отметки в 62,1 млн человек. В сегменте внутренних авиаперевозок этот показатель снизился на 2,6%, составив 46,8 млн пассажиров.
