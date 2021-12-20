Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал разрешение на внесение изменений в условия госконтрактов на ремонт федеральных дорог

УрБК, Москва, 29.06.2022. Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее корректировать условия государственных контрактов на ремонт и содержание дорог федерального значения. Документ был разработан в качестве меры снижения риска срыва реализации проектов из-за санкционных ограничений, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Речь идет о возможности изменения цен в действующих договорах, подписанных до 1 июля 2022 года, чтобы избежать переноса сроков ввода дорог в эксплуатацию.
«Также до конца нынешнего года исполнители госконтрактов могут превышать установленные нормативы финансирования на капремонт, ремонт и содержание автодорог. Допустимый процент отклонений будет рассчитываться по специальной методике, которая также утверждена подписанным постановлением», — говорится в сообщении.
Новый документ стал частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних ограничений.
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