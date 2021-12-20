УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:46

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал разрешение на внесение изменений в условия госконтрактов на ремонт федеральных дорог

УрБК, Москва, 29.06.2022. Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее корректировать условия государственных контрактов на ремонт и содержание дорог федерального значения. Документ был разработан в качестве меры снижения риска срыва реализации проектов из-за санкционных ограничений, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Речь идет о возможности изменения цен в действующих договорах, подписанных до 1 июля 2022 года, чтобы избежать переноса сроков ввода дорог в эксплуатацию.

«Также до конца нынешнего года исполнители госконтрактов могут превышать установленные нормативы финансирования на капремонт, ремонт и содержание автодорог. Допустимый процент отклонений будет рассчитываться по специальной методике, которая также утверждена подписанным постановлением», — говорится в сообщении.

Новый документ стал частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних ограничений.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.12.2021 Свердловская область получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на строительство дорог

УрБК, Москва, 20.12.2021. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 100 млрд руб. на ...

22.01.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки к закону о бюджете на 2020-2022 годы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и ...

22.01.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки к закону о бюджете на 2020-2022 годы

УрБК, Москва, 22.01.2020. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном ...

02.04.2018 Свердловская область не получила средств из федерального бюджета на ремонт дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о выделении 6,1 ...

18.06.2010 Правительство РФ направит Росавтодору 10 млрд. рублей на ремонт и содержание дорог федерального значения

УрБК, Москва, 18.06.2010. Правительство РФ направит Росавтодору бюджетные ассигнования в объеме 10 млрд. рублей на ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (657)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18