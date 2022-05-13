УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:44

Российские сервисные центры столкнулись с дефицитом комплектующих для ремонта электроники

УрБК, Москва, 29.06.2022. Российские сервисные центры столкнулись с дефицитом комплектующих для ремонта электроники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке.

После ухудшения геополитической ситуации многие производители прекратили поставлять новые устройства и запчасти в Россию. В результате сервисные центры вынуждены для ремонта разбирать на запчасти новые гаджеты и использовать детали подержанных устройств.

«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — заявил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Также из-за дефицита комплектующих в РФ заметно увеличился средний срок ремонта электронных устройств.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.05.2022 Автозапчасти для кузовного ремонта в России в среднем подорожали на 31% за март-апрель

Автомобильные запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля в среднем подорожали на 31% относительно февраля. Сильнее ...

13.05.2022 Автозапчасти для кузовного ремонта в России в среднем подорожали на 31% за март-апрель

УрБК, Москва, 13.05.2022. Автомобильные запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля в среднем подорожали на 31% ...

12.10.2020 Оригинальные автозапчасти и их аналоги: разберемся в отличиях

К выбору комплектующих для своего автомобиля стоит подходить с полной ответственностью. От качества запчастей будет ...

14.07.2020 Производители телевизоров в РФ могут столкнуться с дефицитом пультов дистанционного управления

УрБК, Москва, 14.07.2020. Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК направила письмо главе Минфина РФ ...

24.10.2011 Торги по продаже имущества ЗАО АО «Авто Ленд» признаны несостоявшимися

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2011. Организатор торгов по продаже имущества ЗАО АО «Авто Ленд», конкурсный управляющий ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (657)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18