Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области за месяц вырос на 6,3%

Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в мае составил 66 тыс. 050 руб. Это на 6,3% больше уровня предыдущего месяца (62 тыс. 157), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране средний размер лимита за последний месяц увеличился на 3,1%, до 70,3 тыс. руб.



«После значительного сокращения в марте, в апреле-мае был отмечен некоторый рост как выдачи новых кредитных карт, так и их средних лимитов», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.