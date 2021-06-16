Расходы бюджета Свердловской области увеличены на 23 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроекты в сфере финансов, которые закрепляют приоритетное финансирование социальных расходов. Внесенные в текущий бюджет изменения позволят на 23 млрд руб. увеличить расходы городской казны, которые в том числе будут направлены на поддержку жителей региона, сообщает департамент информационной политики.
«По итогам первого квартала 2022 года бюджет региона показал позитивную динамику по налоговым и неналоговым доходам. Изменения обусловлены, в основном, увеличением налога на прибыль организаций. Это позволяет не только профинансировать социальные расходы, но и взять на себя часть расходов инвестиционного характера», — рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.
Например, на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет направлено 3,2 млрд руб. На повышение зарплат бюджетникам — 4,8 млрд руб. На предоставление соцподдержки с учетом повышения МРОТ — 662 млн руб. На переселение из аварийного жилищного фонда — 312 млн руб. На обеспечение детей-сирот благоустроенным жильем — 109 млн руб.
В обновленном проекте бюджета дополнительно предусмотрены средства на работу по профилактике коронавирусной инфекции. А также на обеспечение льготников лекарственными препаратами и лечебным питанием, на переоснащение медицинских организаций, поддержку сельхозтоваропроизводителей, на повышение доступности пригородных перевозок, тушение лесных пожаров, благоустройство и на другие мероприятия, повышающие качество жизни в регионе.
Еще 450 млн руб. будут выделены на инфраструктурное развитие «атомных городов». Предусмотрены дополнительные средства на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и образования в муниципалитетах, завершение строительства объектов международных студенческих игр, подготовки к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Также в обновленном бюджетном проекте запланированы средства на лизинговые платежи для покупки автобусов и уборочной техники в Екатеринбурге, благоустройство Литературного квартала в уральской столице, строительство моста через Нижнетагильский пруд.
Помимо этого, в декабре 2021 года были досрочно выкуплены государственные ценные бумаги Свердловской области, что позволило снизить плановые показатели государственного долга за 2022 год на 4,7 млрд руб.
В итоге на заседании ЗакСо парламентарии приняли уточненные параметры региональной казны на текущий год: доходы — 369, 4 млрд руб., расходы — 380,6 млрд руб. Также был утвержден отчет минфина «Об исполнении бюджета Свердловской области в 2021 году».
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