Президент РФ Владимир Путин ускорил срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии

УрБК, Москва, 28.06.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии с 1 сентября 2022 года на 1 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.



Авторы закона отмечают, что перенесение сроков вступления в силу дачной амнистии поможет упростить процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество и земельные участки.



Напомним, что в конце прошлого года в России был принял законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.



Дачная амнистия — упрощенный порядок оформления в собственность дома, объектов бытового назначения или земельного участка. Впервые дачная амнистия была введена 1 сентября 2006 года и с тех пор неоднократно продлевалась.