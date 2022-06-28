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28.06.2022

Президент РФ Владимир Путин ускорил срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии

УрБК, Москва, 28.06.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии с 1 сентября 2022 года на 1 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

Авторы закона отмечают, что перенесение сроков вступления в силу дачной амнистии поможет упростить процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество и земельные участки.

Напомним, что в конце прошлого года в России был принял законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Дачная амнистия — упрощенный порядок оформления в собственность дома, объектов бытового назначения или земельного участка. Впервые дачная амнистия была введена 1 сентября 2006 года и с тех пор неоднократно продлевалась.

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