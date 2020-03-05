Эксперты проанализировали, какие часы будут доступны в России и как изменятся цены на них

Анализ информации, которой дистрибьютеры обмениваются на конференциях для специалистов часового рынка, показал, что, несмотря на снижение стоимости доллара, понижения цен на часы ждать не стоит.

Антиолигархические санкции Америки, Европы и Японии против России привели к падению экспорта часов на 99%. В том числе это связано со сложностями оплатить товар зарубежным поставщикам, логистическими затруднениями и увеличением себестоимости часов.

Таким образом, магазины не имеют возможности закупать новый товар, так что не спешат снижать цены. Это произойдёт только если возобновятся регулярные поставки.

Получается, если вы хотите купить часы в России, лучше покупать то, что есть в наличии и не откладывать. Сейчас не стоит искать официального продавца, как рекомендовалось ещё недавно, ждать снижения цен или обновления линейки.

Другой вариант — слетать, например, в Дубаи или Турцию, и купить часы там, однако, учитывая цены на билеты, сэкономить таким образом вряд ли получится.

Можно попытаться купить часы в зарубежных интернет-магазинах, но они сейчас тоже испытывают большие сложности с приёмом платежей и логистикой. Первое ограничение иногда удаётся обойти, если есть возможность завести зарубежную карту, например, узбекскую, армянскую или грузинскую. Проблемы с доставкой обойти на данный момент не получится.

Некоторые пользуются услугами посредников, но и они не могут гарантировать, что канал поставки, который работал вчера, не будет обрезан завтра. Следовательно, стоимость доставки тоже может увеличиться в любой момент и до любых значений.

Хотя Китай не присоединялся к санкциям, из-за пандемии многие предприятия не работают месяцами. Кроме того, большинство товаров шли к нам через Гонконг, а там банки, по сути, зависят от американских. Это влияет и на российские часы, потому что большинство комплектующих для них поставляются из Азии.

Интересно, что умные часы, например, Apple Watch и Garmin, не попадают под санкции, потому что они классифицируются на таможне не как часы, а как коммуникационные устройства.

В целом, часовой рынок сейчас переживает не лучшие времена во всём мире. Например, мировой экспорт швейцарских часов в той ценовой категории, где находятся часы Longines, Rado и так далее, в апреле упал на 28 процентов.

На российском рынке ситуация может немного улучшиться, если Минпромторг примет решение о параллельном импорте — чтобы товар мог завозить не только компания-владелец бренда, и снизит импортные пошлины на комплектующие.