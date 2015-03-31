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На рынке офисной недвижимости Екатеринбурга отмечается дефицит предложения

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Объем качественной офисной недвижимости в Екатеринбурге составляет 1 млн 400 тыс. кв. м. При этом в последние годы подобных объектов вводилось очень мало, новых строек фактически не было. Из-за этого в 2020 и 2021 годах на рынке был дефицит предложения, с которым рынок вошел и в 2022 год. Об этом рассказал генеральный директор УК RED Андрей Брауде, сообщается на сайте Уральской палаты недвижимости.

«Все объекты заполнены, в бизнес-центрах класса «А» практически нет вакансии. У многих сформирован лист ожидания. Примеры съезда единичны, как правило, это небольшие организации», — отмечает эксперт.

Средняя ставка в бизнес-центрах класса «А» в Екатеринбурге в настоящий момент достигла 1,4 тыс. руб. за кв. м. (без НДС и коммунальных платежей), при варианте «все включено» — от 1,5 до 2 тыс. руб. В классе «В+» расценки составляют от 1,1 тыс. до 1,3 тыс. руб. за кв. м. При этом из-за роста затрат почти все участники рынка прибегают к индексации.

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