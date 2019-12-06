Эксперт: В Екатеринбурге сокращается число новых проектов по строительству складских помещений

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. В Екатеринбурге (и в целом по России) в ближайшее время значительно сократится число новых проектов по строительству складских площадей. Некоторые из них уже заморожены. Так охарактеризовал ситуацию на рынке складской недвижимости независимый эксперт в сфере логистики Виталий Хиль.



«Вывод такой, что в ближайшее время новых объектов на рынке будет появляться совсем немного. Это будет сведено к минимуму, пока не стабилизируется ситуация по всем фронтам. С точки зрения экономики даже пока непонятно, на что ориентироваться, на какие финансовые модели. Потому что любое строительство — это окупаемость минимум в 10-12 лет по складскому объекту», — рассказал он УрБК.



Эксперт предполагает, что новые склады будут создаваться под конкретных заказчиков. Например, промышленные компании, которых не устраивает имеющийся выбор или у которых есть какие-то технологические особенности строительства.



В. Хиль уточнил, что спрос на складские помещения есть. Однако организации рассматривают аренду или покупку в первую очередь на готовые объекты. Если примерно полгода назад они были готовы подождать, пока склад достроят, то теперь ситуация изменилась. Причина этому — возросшие риски в девелопменте, отметил эксперт.