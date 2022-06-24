Глава Ростуризма Зарина Догузова ознакомилась с туристическим потенциалом Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Глава Ротуризма Зарина Догузова посетила Свердловскую область с двухдневным рабочим визитом, по итогам которого высоко оценила индустрию гостеприимства региона. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым она сплавилась по реке Чусовой, посетила музей военной техники, а также вместе с главой региона и предпринимателями обсудила инвестиционные проекты в сфере туризма, сообщает департамент информационной политики региона.



Глава Ростуризма отметила, что у многих граждан существует стереотип, что Урал связан только с промышленностью. Однако этот регион также богат своей природой, историей и культурой, и этот потенциал нужно развивать.



«Так, Екатеринбург — абсолютно готовое туристическое направление, где есть все, что нужно современному туристу для комфортного интересного путешествия. Это гостиницы на любой вкус, это кафе, рестораны совершенно разные, устроенная городская среда, туристический центр города, очень интересные музеи и, конечно, архитектура. И недалеко от Екатеринбурга много всего интересного. Сегодня я побывала в Верхней Пышме, где один из лучших музеев автомобильной и военной техники. Я обязательно вернусь сюда с семьей, чтобы провести как турист пятницу-субботу-воскресенье», — сказала З. Догузова.



Помимо этого, гостья высоко отозвалась об уральской кухне, основанной на местных сезонных продуктах. Е. Куйвашев, в свою очередь, поблагодарил ее за визит и высокую оценку развития туристической индустрии Среднего Урала.



Глава региона отметил, что власти внимательно следят за ростом турпотока и тем, как он увеличился в 2022 году. По словам губернатора, в этом году Свердловскую область посетят более 1,5 млн туристов.



Добавим, что во время встречи с турсообществом З. Догузовой были продемонстрированы инвестиционные проекты в сфере туризма, в том числе конкурс «Уральские каникулы», проект «Мариинские избы», отель «Рендер», комплекс «Баден-Баден». Участники также обсудили развитие железнодорожного туризма на Урале и возможности получения грантовой поддержки Ростуризма.