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24.06.2022

На ПНТЗ оптимизировали систему энергопотребления

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), оптимизировали систему энергопотребления благодаря подключению к собственной тепловой электростанции (ТЭС) дополнительных производственных площадок — баллонного цеха и блока очистных сооружений (БОС).

Как сообщает пресс-служба ТМК, это позволило повысить надежность электроснабжения объектов, снизить затраты на энергоресурсы и сократить углеродный след.

Уточняется, что ранее баллонный цех и БОС были подключены к внешним сетям электроснабжения. Обеспечение бесперебойного электропитания объектов от собственной ТЭС стало возможным за счет высвобождения энергоресурсов по итогам масштабной работы по сокращению количества используемого сжатого воздуха. Потребление вырабатываемой электроэнергии было уменьшено на 1,5 МВт/ч и перенаправлено на снабжение дополнительных площадок.

По словам технического директора ТМК Бориса Пьянкова, переход на собственную энергогенерацию дает предприятию возможность повысить энергетическую независимость и экологическую эффективность производств.

«ТЭС на ПНТЗ работает на природном газе и оснащена современной системой каталитической очистки, которая на 95% очищает отработанные газы от оксидов азота и на 90% — от оксидов углерода. Перераспределение ресурсов на предприятии также дает ощутимый экономический эффект — до 30 млн руб. в год», — отметил Б. Пьянков.

Отмечается, что собственная электростанция, помимо ПНТЗ, запущена на входящем в ТМК Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ). Установки обеспечивают стабильную работу стратегически важных объектов предприятий, а использование «зеленых» технологий и высокая автоматизация минимизируют воздействие ТЭС на окружающую среду.

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