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23.06.2022

Бренд спортивной одежды Nike окончательно покидает российский рынок

УрБК, Москва, 23.06.2022. Американский производитель спортивной одежды Nike заявил об окончательном уходе с российского рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Уточним, что Nike приостановила свою деятельность на территории России три месяца назад.

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