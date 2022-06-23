Бренд спортивной одежды Nike окончательно покидает российский рынок

УрБК, Москва, 23.06.2022. Американский производитель спортивной одежды Nike заявил об окончательном уходе с российского рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.



Уточним, что Nike приостановила свою деятельность на территории России три месяца назад.