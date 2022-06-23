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23.06.2022

В Талице прокуратура начала проверку после пожара на автозаправочной станции

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Прокуратура Талицкого района начала проверку после пожара, произошедшего на автогазозаправочной станции на улице Песчаная в Талице.

По данным надзорного ведомства, диспетчеры получили сообщение о возгорании 23 июня в 13.56. Огонь уже локализован.

Информация о потерпевших уточняется. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель газовоза и оператор АГЗС.

Предположительно, автозаправочная станция эксплуатируется ООО «Картельгаз».

Прокуратура установит обстоятельства происшествия. По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности в части эксплуатации опасного производственного объекта.

На месте пожара работает прокурор Талицкого района Григорий Чесноков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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