В Талице прокуратура начала проверку после пожара на автозаправочной станции

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Прокуратура Талицкого района начала проверку после пожара, произошедшего на автогазозаправочной станции на улице Песчаная в Талице.



По данным надзорного ведомства, диспетчеры получили сообщение о возгорании 23 июня в 13.56. Огонь уже локализован.



Информация о потерпевших уточняется. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель газовоза и оператор АГЗС.



Предположительно, автозаправочная станция эксплуатируется ООО «Картельгаз».



Прокуратура установит обстоятельства происшествия. По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности в части эксплуатации опасного производственного объекта.



На месте пожара работает прокурор Талицкого района Григорий Чесноков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.