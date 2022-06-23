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23.06.2022

Правительство РФ одобрило введение нулевого НДС на приобретение бриллиантов и алмазов

УрБК, Москва, 23.06.2022. Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие нулевую ставку НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время Чебоксарского экономического форума, сообщает «Прайм».

Замминистра уточнил, что обнуление налоговой ставки будет выполнено по аналогии с тем, как это было реализовано в отношении золота. А. Моисеев предполагает, что данные меры позволят более эффективно продавать инвестиционные бриллианты внутри России.

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