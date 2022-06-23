На платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос о приоритетных направлениях работы городских властей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Администрация города запустила на платформе «Активный Екатеринбург» новый опрос, посвященный основным направлениям деятельности муниципалитета, которым требуется уделить приоритетное внимание.



В числе предложенных вариантов — контроль работы в сфере ЖКХ, благоустройство дворов, детских площадок, общественных пространств, развитие дорожной инфраструктуры и общественного транспорта, спорта и здорового образа жизни, ремонт дорог, решение экологических проблем. Также все участники опроса могут добавить свой вариант.



Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин отметил, что для эффективной работы требуется быстрое взаимодействие власти и граждан в решении актуальных вопросов.



«Администрации города важно получить отклик жителей, как они видят развитие Екатеринбурга. Полученные предложения и пожелания мы будем учитывать при формировании основных направлений деятельности городской и районных администраций. Суть работы власти — отстаивать интересы жителей и создавать комфортные условия проживания в Екатеринбурге», — подчеркнул А. Прядеин.



Опрос продлится до 12.00 6 июля 2022 года. Для голосования необходима авторизация через сайт госуслуг, социальные сети или электронную почту.