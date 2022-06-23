Более 50% жителей Среднего Урала заинтересованы в подработке

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Большинство жителей Свердловской области заинтересованы в дополнительных источниках дохода. Так, 52% из них рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев. Об этом говорится в исследовании hh.ru.
При этом 34% респондентов пока не заинтересованы в поиске второй работы, а у 10% свердловчан подработка уже есть. Остальные затруднились ответить.
Согласно исследованию, наиболее сильно в подработке заинтересованы соискатели из профессиональных сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (64%), «Рабочий персонал» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (62%). Меньше всего — в категориях «Информационные технологии» (48% из них не интересуются подработкой), «Добыча сырья» (45%) и «Высший менеджмент» (43%).
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