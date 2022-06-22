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22.06.2022

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек

По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 087 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 3 тыс. 087 работников разместили 62 организации (со среднесписочной численностью работающих 20 тыс. 434 человека)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 010 человек.

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