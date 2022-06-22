«Уралсевергаз» подал иск на 7,8 млн рублей к Уральскому компрессорному заводу

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. АО «Уралсевергаз — независимая газовая компания» подало иск в суд на АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ, входит в структуру группы «Юнако») с требованием взыскать 7 млн 863 тыс. 249 руб. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда.
Исковое заявление было подано 30 мая 2022 года и принято 6 июня. Подробности претензий истца в документе не уточняются. Заседание по данному делу состоится 11 июля.
Уточним, что АО «УКЗ» занимается производством компрессорного оборудования. В том числе — азотных компрессорных станций, воздушных поршневых компрессоров, запчастей и так далее. Ответчик зарегистрирован в Екатеринбурге на ул. Эстонской, 6.
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