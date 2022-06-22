Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения губернатора Евгения Куйвашева по импортозамещению в сфере строительства

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Президент РФ Владимир Путин поддержал идеи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по устранению зависимости от импортного оборудования и комплектующих в строительной отрасли. Глава региона высказался о намерении Среднего Урала провести такую работу во время заседания президиума Госсовета по строительной отрасли и ЖКХ, сообщает департамент информационной политики региона.



В. Путин отметил, что у российского строительного комплекса колоссальный потенциал как мощного локомотива развития и в целом России, и регионов. Чтобы полностью его реализовать, нужно в том числе выполнить расчистку от бюрократических препятствий всех этапов строительства и дальнейшей эксплуатации объектов. Также требуется внедрить эффективные финансовые и инвестиционные инструменты, расширить пространство для деловой инициативы. Вдобавок все сферы жизни, стройка и жилищно-коммунальное хозяйство должны развиваться на принципиально новой технологической базе, заявил президент.



Е. Куйвашев подчеркнул, что строительная отрасль и производство стройматериалов значительно влияют на динамику развития экономики и социальной сферы регионов. Об этом говорит и опыт Свердловской области.



Главными вопросами в этой сфере, требующими решения, являются зависимость от импортного оборудования для производства стройматериалов, отсутствие прогнозирования их потребления, неравномерное размещение производств и рост стоимости продукции из-за логистики. При этом губернатор уточнил, что зависимость от импорта в отношении основных строительных материалов не очень велика. Более серьезной проблемой является зависимость от импортного оборудования и комплектующих.



«Если сейчас не заняться работой по подготовке и реализации программы по переоснащению всей нашей строительной индустрии, то в ближайшее время может случиться так, что нам не из чего будет строить и нечем. Мы поддерживаем предложения, прозвучавшие сегодня, по реализации новой пятилетней программы в строительной сфере. Она должна стать ориентиром для наиболее эффективного размещения новых производств. Считаем, что параллельно ей необходимо разработать взаимоувязанную программу развития отрасли строительных материалов, уделяя особое внимание выпуску станков, техники, оборудования для стройиндустрии», — сказал Е. Куйвашев.



Глава региона заявил о готовности Среднего Урала организовать выпуск техники и оборудования для строительной индустрии. Этому способствует развитая машиностроительная база, квалифицированные конструкторские и инженерные кадры.



«Что касается отсутствия в должном объеме отечественных материалов, техники и оборудования в этом как раз кроются возможности для нашей экономики, структурных изменений и качественного роста. Нужно использовать освобождающиеся ниши на внутреннем рынке для того, чтобы заполнить их качественной отечественной продукций», — прокомментировал В. Путин.



Помимо этого, Е. Куйвашев во время выступления на президиуме Госсовета поднял вопрос поддержки индустриализации индивидуального жилищного строительства и пригласил всех участников заседания на международный строительный форум и выставку 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.