Естественная убыль населения Свердловской области в январе-апреле составила 9,1 тыс. человек

Естественная убыль населения Свердловской области в январе-апреле 2022 года составила 9 тыс. 139 человек, сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 13 тыс. 007 человек, что на 5,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (13 тыс. 736).



Скончались в регионе за январь-апрель этого года 22 тыс. 146 человек, что на 2,6% меньше показателя того же периода 2021 года (22 тыс. 726).