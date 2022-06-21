Мобильные операторы стали взимать плату за sim-карты при заключении договора

УрБК, Москва, 21.06.2022. Крупные операторы сотовой связи стали взимать с абонентов плату за sim-карты при заключении договора на предоставление услуг связи. Это обусловлено ростом затрат на модули связи из-за вынужденного перехода на китайскую продукцию, сообщает «Коммерсантъ».



Так, при заключении договора с некоторыми провайдерами абонентам необходимо заплатить 50 руб. за sim-карту.



Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что ранее стоимость «симки» операторы брали на себя, поскольку это, как правило, окупалось долгим использованием услуг оператора.



«Сейчас это стало невыгодно, так как новые sim-карты в основном покупают для временного пользования», — добавил Д. Кусков.



Он полагает, что на сегодняшний день себестоимость sim-карты составляет порядка 0,8 евро.



Представитель одного из сотовых операторов отметил, что стоимость «симок» в июне выросла на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сентябрю этот показатель может достигнуть 420%.



Серийного производства модулей связи в России нет, поскольку это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счет больших объемов.



Как сообщает эксперт MForum Алексей Бойко, до введения санкций мобильные операторы России закупали sim-карты у европейских вендоров Gemalto, Giesecke & Devrient и других. Теперь их приобретают у азиатских производителей, цены у которых выше.



Алексей Бойко при этом подчеркнул, что это не может быть причиной роста цен на модули связи.



«Это или попытка операторов создать новый источник доходов, или плоды использования «параллельного импорта», когда чипы или sim-карты привычных производителей завозят новыми путями, что неизбежно повышает расходы операторов», — отметил эксперт.



Денис Кусков предположил, что если проблема с поставкой модулей связи сохранится, то в России может произойти сокращение рынка интернета вещей. Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов добавляет, что из-за удорожания sim-карт темпы роста абонентских баз операторов будут снижаться быстрее, чем раньше.