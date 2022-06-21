Челябинские полицейские задержали руководителя риелторского агентства по подозрению в обмане клиентов на 5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.06.2022. Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области задержали руководителя риелторского агентства по подозрению в присвоении чужих средств. На данный момент известно о десяти обманутых клиентах, общая сумма ущерба превысила 5 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.



По данным следствия, злоумышленница разными способами заставляла клиентов, желавших продать жилье, выплачивать ей различные суммы денег — от 70 тыс. до 1,8 млн руб. Так, одни клиенты должны были оплатить бронь понравившейся квартиры, другие вносили предоплату за услуги ипотеки. Также подозреваемая продала несколько квартир, не уведомив об этом владельцев. Деньги, полученные незаконным способом, руководитель агентства использовала по личному усмотрению.



В настоящее время сотрудникам полиции известно о десяти эпизодах, по всем возбуждены уголовные дела, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители разыскивают других пострадавших.



Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением по трем расследованным случаям мошенничества переданы в районный суд. Материалы еще по семи фактам аналогичного мошенничества на данный момент находятся в производстве у следователя.