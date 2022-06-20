«Родное искусство» Екатеринбурга

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 июня открылась выставка «Родное искусство». Проект организован совместно с Уральским центром систем безопасности (УЦСБ) и Фондом реалистического искусства Валерия Пустарнакова. Выставка стала подарком жителям и гостям Екатеринбурга от УЦСБ в честь 15-летнего юбилея.







«Мы открываем выставку «Родное искусство», которая специально была организована в честь 15-летнего юбилея Уральским центром систем безопасности. Это третья подобная выставка в нашем городе, но в музее ИЗО она проходит впервые. Здесь представлена лишь 1/8 часть коллекции Фонда реалистического искусства, которая насчитывает более 800 экспонатов и представляет более 50 художников из различных городов нашей страны», — рассказала заместитель директора по научной работе ЕМИИ Зоя Таюрова.







Она также отметила, что на выставке представлена широкая география работ — в залах выставлены картины художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и многих других городов.



«Та задача, которую ставит перед собой фонд, — сохранение и пропаганда реалистической академической русской школы среди жителей Екатеринбурга и других городов — будет в ходе этой выставки выполнена», — добавила Зоя Таюрова на открытии экспозиции.







Экспозиция демонстрирует зрителю широкий охват российской реалистической живописи за 100 лет — начиная с пейзажей членов объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников», созданных в 1910-е годы, заканчивая полотнами современников. Более 150 произведений различных жанров представлены в залах отечественного искусства ЕМИИ.



«Выставка получила такое общее название — «Родное искусство», потому что мы объединили здесь работы выдающихся, сложившихся, заслуженных художников России, которые отражают в своих картинах простые и запоминающиеся сюжеты из жизни», — отметила куратор выставки Екатерина Сапогова.







Экспозиция знакомит зрителя с такими признанными художниками-реалистами ХХ — начала ХХI веков, как Исаак Левитан, Аркадий Пластов, Абрам Архипов, Василий Руднев, Александр Герасимов. Также среди работ мастеров живописи представлена картина художника Леонарда Туржанского, уроженца Екатеринбурга, которую подарил фонду и всем жителям уральской столицы в честь юбилея УЦСБ.







Картины, вошедшие в проект, написаны художниками разных поколений и позволяют по-новому увидеть привычные предметы и явления. Все авторы, чьи работы представлены на выставке, являются известными мастерами и значимыми представителями русской академической школы, которым удалось обогатить реалистическую живопись новыми приемами и подходами. Произведения, собранные здесь, можно считать примером стремления живописцев отразить в искусстве не только свои чувства и эмоции, но и красоту родной природы и русского человека, раскрыть темы, неподвластные времени.



Выставка «Родное искусство» будет представлена в залах ЕМИИ на ул. Воеводина, 5 с 18 июня по 18 сентября 2022 года.