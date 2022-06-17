Количество выданных автокредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 50,5%

В Свердловской области в мае 2022 года выдали 832 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 50,5% больше уровня предыдущего месяца этого же года (553 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (2,2 тыс. ед.), Московская область (1,84 тыс. ед.), Санкт-Петербург (1,58 тыс. ед.), Татарстан (1,5 тыс. ед.) и Башкортостан (1,29 тыс. ед.).



В целом по стране количество выданных автокредитов в мае 2022 года составило 29,5 тыс. ед., что на 53,5% больше показателя апреля этого года (19,2 тыс. ед.). При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года это число сократилось на 66,7% (88,5 тыс. ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после падения в марте-апреле в мае наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента автокредитов. В первую очередь это объясняется снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Также отмечается рост спроса на кредитные ресурсы — в мае по сравнению с предыдущим месяцем количество обращений граждан за автокредитами выросло почти на треть.