Челябинское УФАС России выявило признаки нарушения законодательства в рекламе цирка «Золотой Дракон»

УрБК, Челябинск, 17.06.2022. Сотрудники УФАС по Челябинской области усмотрели признаки нарушения закона «О рекламе» в листовке с информацией о «Шоу персидских леопардов» в цирке «Золотой дракон».
В пресс-службе ведомства рассказали, что сведения о подозрительной рекламе в соответствующие органы передал местный житель, увидев ее в лифте собственного дома.
В частности, на листовке было указано, что в представлении участвует «более 60-ти дрессированных животных». При этом цирк не предоставил доказательств, подтверждающих участие в шоу персидских леопардов как отдельного подвида, а также о количестве заявленных кошачьих.
Сотрудники челябинского УФАС возбудили в отношении двух рекламодателей (ООО «Цифровые сервисы» и ООО «Цирк Золотой Дракон») дело согласно пункту 2 части 3 и части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе». Заседание комиссии состоится 11 июля 2022 года.
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