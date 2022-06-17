В поиске альтернатив

После того как Банк России с апреля стал снижать ключевую ставку, начался процесс уменьшения доходности банковских вкладов. Поскольку они становятся менее выгодными, часть вкладчиков принимает решение отказаться от подобной формы накоплений. За этим следует освобождение денежной массы и поиск альтернатив для сохранения и увеличения сбережений. Одним из таких вариантов может стать российский фондовый рынок.



Несмотря на серьезный обвал, который произошел на бирже, она все еще имеет потенциал для успешных вложений. Но нужно понимать, что касается это в первую очередь акций российских компаний — иностранные инвестиции уже частично заблокированы, и не факт, что ситуация ограничится только этим. С российской стороны такой проблемы нет, и деньги будут потеряны только при неудачных или несвоевременных вложениях.



Падение российского рынка также можно оценивать в плюс. Сейчас у потенциальных инвесторов есть возможность приобрести ценные бумаги «на низах» по невысокой стоимости. Вдобавок их можно взять на долгий срок и в течение длительного периода времени не трогать.



«Если у вас спрос спекулятивный, краткосрочный, то я бы вам сейчас не рекомендовал покупать. В будущем, через какой-то промежуток времени, и на срок от трех лет покупать не только можно, но и нужно. Потому что фондовый рынок позволяет в силу определенных вещей обгонять инфляцию», — считает финансовый аналитик Григорий Вахитов.



Еще одним фактором для приобретения российских акций может стать обещанная правительством РФ помощь для бизнеса, отметил адвокат коллегии «Белых и партнеры» и специалист по финансовым рынкам Дмитрий Земеров. Речь идет о том, что еще весной кабмин планировал направить из Фонда национального благосостояния 1 трлн руб. на покупку российских акций.



«То есть уже сейчас наблюдается определенная поддержка котировок в этом плане. Им не дают куда-то сильно падать, хотя, конечно, в целом динамика с начала года у нас отрицательная. Это положительный, стимулирующий фактор», — отмечает эксперт.



Еще одним фактором, играющим на пользу российских компаний, может стать снижение конкуренции. Но тут надо смотреть индивидуально, подчеркивает Д. Земеров. Например, фармацевтические компании могут получить выгоду, тем более что они активно занимаются импортозамещением, предположил он.



Тем не менее стоит понимать, что фондовый рынок — это рискованный вид вложений даже в спокойное время. В текущей же геополитической ситуации риски только усиливаются. И против такой формы сохранения сбережений также существуют достаточно серьезные аргументы.



«За покупку очень мало факторов. У нас ситуация международной напряженности, в том числе затрагивающая территорию РФ. В рамках этого, по сути своей, все, что происходит у нас на сопредельных территориях, должно отрицательно влиять на фондовый рынок. Это главное, почему фондовый рынок не может расти — потому что финансы любят тишину и все остальное, связанное с этим», — объяснил Г. Вахитов.



Другой не менее важный фактор — санкционное давление, оказываемое на Россию. С этим согласен и финансовый аналитик Виталий Калугин.



«Особых факторов за покупку акций я практически не вижу. Слишком рискованно. Санкционное давление еще не кончилось и неизвестно, как будет продолжаться. Поэтому компании могут избирательно иметь проблемы. Дело в том, что и российская экономика в этом году не очень хорошо себя чувствует. А курс акций — это все-таки зеркало экономической динамики. Поэтому в ближайший год-два я не вижу оснований для покупки акций, поскольку все, что сейчас происходит, происходит на очень мизерных оборотах. По сути, «балуются» спекулянты. Вдвое сложиться все может запросто, а подняться в два раза — уже нет. Поэтому риски перевешивают выгоду», — рассудил он.



Д. Земеров также назвал главными негативными факторами неопределенность будущего и санкции. Помимо этого, он отметил уменьшение числа участников рынка.



«Участники-нерезиденты практически не имеют сейчас возможности участвовать в торгах. В то же время нужно помнить, что на протяжении фактически всех лет с момента появления российского рынка ценных бумаг именно на инвесторов-нерезидентов приходилась значительная доля операций с отечественными финансовыми инструментами, включая акции», — подчеркнул эксперт.



Г. Вахитов, в свою очередь, указал на образовавшийся дисбаланс на сырьевом рынке. По его словам, рынки растут только при перекосе со стороны покупателей. Сейчас такого драйвера роста, как иностранные инвесторы, нет. Хотя именно они приводят отечественный рынок в соответствие с мировыми оценками компаний.



В части того, какие сектора экономики чувствуют себя сейчас если не хорошо, то хотя бы стабильно, мнения экспертов разошлись. Д. Земеров считает, что все индивидуально. Но если попытаться обобщить, то в первую очередь речь пойдет о компаниях, которые преимущественно сосредоточены на внутреннем рынке. К ним он отнес ритейл, фармацевтику и часть агробизнеса. Но при этом те же производители удобрений вряд ли сейчас чувствуют себя хорошо, уточнил эксперт.



«Вся экономика, так или иначе, находится в уязвимом положении, поэтому говорить о том, что кто-то является островком спокойствия, будет неправдоподобно», — уточнил Д. Земеров.



Г. Вахитов отметил, что все будет зависеть от того, как будет пройден наиболее тяжелый промежуток санкций. Но в настоящий момент наиболее перспективными ему видятся предприятия, связанные с цветной металлургией. Это обусловлено тем, что обычно они добывают не один вид цветного металла. Такова их особенность — почти всегда присутствуют сопутствующие руды. К тому же зарубежные страны сохраняют планы по отказу от автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях. Соответственно, спрос на эти металлы будет поддерживаться. Но опять-таки вложения в цветную металлургию — это вопрос на перспективу трех-пяти лет как минимум.



Помимо этого, аналитик считает, что в течение ближайших пяти лет не следует сбрасывать со счетов нефтяную промышленность. С этим мнением согласен В. Калугин. Он отмечает, что сейчас цены на нефть высоки, и теоретические доходы тоже могут быть существенными. Однако, во-первых, компании берут на себя полноценные санкционные риски. Во-вторых, из-за текущего курса доллара могут возникнуть проблемы с прибылью, считаемой относительно него. Эти факторы останавливают инвесторов.