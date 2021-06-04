Генпрокурор Игорь Краснов предложил законодательно признать криптовалюту предметом преступных посягательств

УрБК, Москва, 26.04.2022. Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил с инициативой законодательно признать криптовалюту предметом преступных посягательств и применять к ней ограничительные меры. Об этом он высказался во время отчета в Совете Федерации.



«Нарастает динамика совершения преступлений с использованием виртуальных активов. В связи с этим, на мой взгляд, требуется их включение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части возможности признания предметом посягательств и наложения на цифровые валюты ограничительных мер», — цитирует И. Краснова «Интерфакс».



При этом он уточнил, что по итогам 2021 года снизился рост преступлений, которые совершены с помощью информационных технологий. Однако, по словам Игоря Краснова, почти каждый месяц создаются новые опасные преступные схемы. В последнее время наблюдаются массовые звонки и рассылки населению с целью посеять панику и дестабилизировать обстановку в стране.